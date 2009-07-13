Андрей, замечательно справился с заданием,даже раньше чем в указанные сроки! Понравилась ответственность и умение разбираться в сложном! Очень советую Андрея как фрилансера. Отлично владеет CSS,HTML и графическими редакторами(судя по моему заданию), делает все в точности по макету, за что огромное ему спасибо! Вдальнейшем намериваюсь с ним сотрудничать!