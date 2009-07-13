webliga

Иван Сидоров webliga

 
30 летУкраина/Красилов
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Помощь в натяжке на движок iRealty-4.7.0-1-ioncube

    $25

    Нужно закончить проект(сегодня), пишите в аську или скайп кто хорошо знаком с дивами и цсс. Мне нужен быстрый результат, оплата по Вашему выбору(без предоплаты, согласен на безопасную сделку). По движку проконсультирую.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по CMS iRealty-4.7.0-1-ioncube Encode

    Здравствуйте! Срочно нужна консультация по этой CMS-ке. iRealty-4.7.0-1-ioncube Encode В чем заключается консультация: мне нужно на главной странице вывести одну новость(случайную)+две новости(тож можна случайных, но не одинаковых соответственно),ну и в общих чертах объяснить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать шаблон по shop-script premium

    $10

    Здравствуйте! Мне срочно нужна помощь в доработке шаблона под движок shop-script premium, не успеваю в сроки! Сделать нужно до завтра. Если кто сделает- будут постоянные задания. Бюджет который смогу предоставить сейчас 10$-15$ (после оплаты заказчиком ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
buzuchok
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Доработать шаблон по shop-script premium
Отличный заказчик, приятен в общении. Четкая задача, профессиональный подход, оплата без задержек.
Андрей, замечательно справился с заданием,даже раньше чем в указанные сроки! Понравилась ответственность и умение разбираться в сложном! Очень советую Андрея как фрилансера. Отлично владеет CSS,HTML и графическими редакторами(судя по моему заданию), делает все в точности по макету, за что огромное ему спасибо! Вдальнейшем намериваюсь с ним сотрудничать!
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