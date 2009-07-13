Нужно закончить проект(сегодня), пишите в аську или скайп кто хорошо знаком с дивами и цсс. Мне нужен быстрый результат, оплата по Вашему выбору(без предоплаты, согласен на безопасную сделку). По движку проконсультирую.
- $25HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Срочно нужна консультация по этой CMS-ке. iRealty-4.7.0-1-ioncube Encode В чем заключается консультация: мне нужно на главной странице вывести одну новость(случайную)+две новости(тож можна случайных, но не одинаковых соответственно),ну и в общих чертах объяснить ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте! Мне срочно нужна помощь в доработке шаблона под движок shop-script premium, не успеваю в сроки! Сделать нужно до завтра. Если кто сделает- будут постоянные задания. Бюджет который смогу предоставить сейчас 10$-15$ (после оплаты заказчиком ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик, приятен в общении. Четкая задача, профессиональный подход, оплата без задержек.
Ответный отзыв
Андрей, замечательно справился с заданием,даже раньше чем в указанные сроки! Понравилась ответственность и умение разбираться в сложном! Очень советую Андрея как фрилансера. Отлично владеет CSS,HTML и графическими редакторами(судя по моему заданию), делает все в точности по макету, за что огромное ему спасибо! Вдальнейшем намериваюсь с ним сотрудничать!