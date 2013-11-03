Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Компания "Никафрост"114 просмотров
- Студия вокала "ЭлитЗвук"118 просмотров
- Муниципалитет Царицыно115 просмотров
- Компания "Интермикс"124 просмотра
- Компания "ИнтерТехно"126 просмотров
- Интернет магазин ювелирный изделий Iv Style100 просмотров
- Интернет магазин "Нидрагон"104 просмотра
- Психолог Людмила Фролова242 просмотра
- Интернет магазин чая, кофе, табака "Platinum"116 просмотров
- Компания "СтройОлимп"111 просмотров
- Интернет магазин женских аксессуаров DenIris121 просмотр
- Интернет магазин детской одежды Kids Club112 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
0 баллов
10 лет назад
Хотя первый набросок весьма неплох, но сроки грубо нарушены. Фактически не завершены правки и главного наброска, на реализацию которого у Татьяны ушло больше времени, чем указано в проекте. Сотрудничать далее нет желания. Так как прошла неделя, а выполненных правок по наброску нет. Отдельное заслуживает внимание отношение к работе. У исполнительницы есть как выяснилось постоянная работа, ощущается дефицит времени. По несколько раз срывала вновь обещаемые сроки. Возможно Татьяна отличный исполнитель, особо талантлива, увы такой критический аспект как сроки ей чужды. Шедевра так и не удалось лицезреть в полном его виде. Очень расстроен.
Дизайн сайтов
1 отзыв(-1)
от $90
от 2 дней
нет рейтинга