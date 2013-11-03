Хотя первый набросок весьма неплох, но сроки грубо нарушены. Фактически не завершены правки и главного наброска, на реализацию которого у Татьяны ушло больше времени, чем указано в проекте. Сотрудничать далее нет желания. Так как прошла неделя, а выполненных правок по наброску нет. Отдельное заслуживает внимание отношение к работе. У исполнительницы есть как выяснилось постоянная работа, ощущается дефицит времени. По несколько раз срывала вновь обещаемые сроки. Возможно Татьяна отличный исполнитель, особо талантлива, увы такой критический аспект как сроки ей чужды. Шедевра так и не удалось лицезреть в полном его виде. Очень расстроен.