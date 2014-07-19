webmastervova

Владимир Коваль webmastervova

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Нарабатываю опыт в HTML, CSS, js, jQuery, PHP, SQL.

Отзывы заказчиков

iiwanc
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Парсинг товаров и наполнение ими магазина
PrestaShop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга