Про мене
В сфері 3D візуалізації працюю з 2011 року. Маю досвід в проєктуванні архітектурних об’єктів та дизайну інтер’єрів.
До роботи відношусь з високим рівнем відповідальності, розсудливо і добросовісно. Своєчасно виконую поставленні завдання. Маю високий ступінь фахової майстерності, котрий повністю задовольняє рівень моєї кваліфікації.
Постійно підвищую свій професійний рівень. Відвідую архітектурні та будівельні виставки, опрацьовую інформаційні джерела за фахом, періодично проходжу курси по підвищенню своєї майстерності. Вимоглив до себе, урівноважений, комунікабельний, відповідальний та цілеспрямований, адекватно реагую на зауваження, сумлінно ставлюся до виконання завдань.
Навички
3ds Max+ V-Ray / Corona
Photoshop
Corel Draw
ArchiCAD & Revit
AutoCAD
Marvelous Designer
Cinema 4D Redshift +
Характеристики ПК
Процесор
INTEL Core I9-10850K
Відеокарта
MSI GTX 1650 4Gb Aero ITX OC
Оперативна пам'ять
DDR4 64GB (2x32GB) 3200 MHz HyperX
SSD накопичувач
SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB M.2 NVMe PCIe
Блок живлення
Scorpio RX-1000AP-S 1000 Вт
Освіта
Полт імені ЮКондратюка НТУ .
(2009-2015)
Архітектурний факультет
Дизайн архітектурного середовища
магістр архітектури
(2017-2019)
Візуалізація Інтер’єтів 3.0
Візуалізація Інтер’єтів 3.2
PV 5.0 | Interior + Architecture
Портфолио
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