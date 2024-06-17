Буката Максим

Про мене

В сфері 3D візуалізації працюю з 2011 року. Маю досвід в проєктуванні архітектурних об’єктів та дизайну інтер’єрів.

До роботи відношусь з високим рівнем відповідальності, розсудливо і добросовісно. Своєчасно виконую поставленні завдання. Маю високий ступінь фахової майстерності, котрий повністю задовольняє рівень моєї кваліфікації.

Постійно підвищую свій професійний рівень. Відвідую архітектурні та будівельні виставки, опрацьовую інформаційні джерела за фахом, періодично проходжу курси по підвищенню своєї майстерності. Вимоглив до себе, урівноважений, комунікабельний, відповідальний та цілеспрямований, адекватно реагую на зауваження, сумлінно ставлюся до виконання завдань.

Навички

3ds Max+ V-Ray / Corona

Photoshop

Corel Draw

ArchiCAD & Revit

AutoCAD

Marvelous Designer

Cinema 4D Redshift +

Характеристики ПК

Процесор

INTEL Core I9-10850K

Відеокарта

MSI GTX 1650 4Gb Aero ITX OC

Оперативна пам'ять

DDR4 64GB (2x32GB) 3200 MHz HyperX

SSD накопичувач

SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB M.2 NVMe PCIe

Блок живлення

Scorpio RX-1000AP-S 1000 Вт

Освіта

Полт імені ЮКондратюка НТУ .

(2009-2015)

Архітектурний факультет

Дизайн архітектурного середовища

магістр архітектури

render.camp

(2017-2019)

Візуалізація Інтер’єтів 3.0

Візуалізація Інтер’єтів 3.2

PV 5.0 | Interior + Architecture