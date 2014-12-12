Доброго времени суток. Есть задача интегрировать конструктор чехлов http://print.iok.ua в интернет магазин http://iok.com.ua Нужно что бы человека не перекидывало на отдельный сайт, а что бы он смог сделать заказ прямо в интернет-магазине. ...