/* Общая информация */
Мы работаем с конца 2005 года. Ранее каждый из нас несколько лет работал фрилансером.
В команде имеем программистов, дизайнера, верстальщика, SEO-оптимизатора. Каждый из
них отлично ориентируется в своей области, оставаясь при этом частью команды. Очень
серьёзные и, в некотором роде, невероятные планы на будущее. Уверены в своих силах.
/* Цель */
1. Помощь в реализации Вашей идеи на начальном этапе, создание качественного «фундамента»
для развития проекта. Начальный этап - один из самых важных, именно в этот момент
создаётся «база», как программная, так и визуальная, на которой будут строиться остальные
функции проекта. Поэтому очень важно, чтобы ею занимались профессионалы, знающие все
тонкости и стандарты.
2. Получение прибыли при дальнейшем продвижении и развитии проектов.
/* Специализация и предоставляемые услуги */
Наша основная специализация: создание сайтов «под ключ». Изначально нацелены на
долгосрочное сотрудничество.
Помимо этого выполняем следующие виды работ:
- создание веб-сайта любой сложности (начиная от сайта-визитки, до
веб-представительста, портала и т.д.)
- разработка Интернет-магазинов, используя готовые решения, или создание «с нуля»
- разработка различных модулей и добавление новых функций на сайт (системы голосования,
всевозможные рейтинги, статистика, системы оплаты, админ-панели, внутренняя почта и др.)
- создание flash-сайтов и flash-анимации
- дизайн сайтов, разработка логотипов, баннеров
- редизайн, валидная вёрстка, оптимизация сайта
- регистрация доменных имён (помощь в подборе качественного доменного имени)
- SEO-оптимизация сайта, продвижение
/* Используемые средства */
В разработке сайта применяем связку PHP + MySql. При необходимости используем передовые
технологии, такие как AJAX, XML, ASP, WML, DHTML, JAVA и др.
/* Контакты */
Сайт: www.startweb.in
E-mail: [email protected]
ICQ: 58-64-58, 552-387
Start Web - ваш успех начинается здесь.