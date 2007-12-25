/* Общая информация */

Мы работаем с конца 2005 года. Ранее каждый из нас несколько лет работал фрилансером.

В команде имеем программистов, дизайнера, верстальщика, SEO-оптимизатора. Каждый из

них отлично ориентируется в своей области, оставаясь при этом частью команды. Очень

серьёзные и, в некотором роде, невероятные планы на будущее. Уверены в своих силах.

/* Цель */

1. Помощь в реализации Вашей идеи на начальном этапе, создание качественного «фундамента»

для развития проекта. Начальный этап - один из самых важных, именно в этот момент

создаётся «база», как программная, так и визуальная, на которой будут строиться остальные

функции проекта. Поэтому очень важно, чтобы ею занимались профессионалы, знающие все

тонкости и стандарты.

2. Получение прибыли при дальнейшем продвижении и развитии проектов.

/* Специализация и предоставляемые услуги */

Наша основная специализация: создание сайтов «под ключ». Изначально нацелены на

долгосрочное сотрудничество.

Помимо этого выполняем следующие виды работ:

- создание веб-сайта любой сложности (начиная от сайта-визитки, до

веб-представительста, портала и т.д.)

- разработка Интернет-магазинов, используя готовые решения, или создание «с нуля»

- разработка различных модулей и добавление новых функций на сайт (системы голосования,

всевозможные рейтинги, статистика, системы оплаты, админ-панели, внутренняя почта и др.)

- создание flash-сайтов и flash-анимации

- дизайн сайтов, разработка логотипов, баннеров

- редизайн, валидная вёрстка, оптимизация сайта

- регистрация доменных имён (помощь в подборе качественного доменного имени)

- SEO-оптимизация сайта, продвижение

/* Используемые средства */

В разработке сайта применяем связку PHP + MySql. При необходимости используем передовые

технологии, такие как AJAX, XML, ASP, WML, DHTML, JAVA и др.

/* Контакты */

Сайт: www.startweb.in

E-mail: [email protected]

ICQ: 58-64-58, 552-387

Start Web - ваш успех начинается здесь.