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Александр Аксон
webr
webr
NaN лет
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Эдуард Перцев
wmclik
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Функция
Задача выполнена в срок. Быстро и качественно.
Задача поставлена четко и ясно, все дополнительные вопросы решались быстро. Оплата без проблем.
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Отзывы заказчиков
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