Алексей Селиванов webselivanovwebselivanov
21 годКазахстан/Байконур
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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Немного обо мне
Всем привет, однажды меня спроcили: "Парень с навороченным компьютером, а забрать, кто ты без него?". Ответ прост, я гений, миллиардер, плейбой, фрилансер... Шутка, но это к чему я стремлюсь, я обычный парень из Казахстана, но насчет одного я не шутил, я начинающий фрилансер, который знает свое дело, мне нравится создавать сайты и я люблю иметь дело со сложными и необычными проектами.
Гений, это шутка, но я постоянно саморазвиваюсь и вот мои знания на данный момент:
- HTML
- CCS
- SCSS
- JavaScript
- Методология БЭМ
- Адаптивная Flex и Grid верстка
- E-mail - [email protected]
- Telegram - @D1vine20
- VK - D1vine
Портфолио
- Адаптивная верстка лэндинга "Online School"19 просмотров
- Адаптивная верстка интернет магазина "Sneaker"22 просмотра
- Сайт визитка "Selivanov"16 просмотров