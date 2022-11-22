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Немного обо мне

Всем привет, однажды меня спроcили: "Парень с навороченным компьютером, а забрать, кто ты без него?". Ответ прост, я гений, миллиардер, плейбой, фрилансер... Шутка, но это к чему я стремлюсь, я обычный парень из Казахстана, но насчет одного я не шутил, я начинающий фрилансер, который знает свое дело, мне нравится создавать сайты и я люблю иметь дело со сложными и необычными проектами.

Гений, это шутка, но я постоянно саморазвиваюсь и вот мои знания на данный момент: