Есть скрипт AS SMS v1.0 Нужно подключить и настроить псевдо-подписки, сделать для вебмастеров выбор оплаты смс или псевдо-подписки, подключить и настроить готовый платник с выбором оплаты пседо-подписки и смс, плюс изменить не много дизайн.