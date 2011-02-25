Готовый или написанный с нуля.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Готовый или написанный с нуля.
Ищется готовый скрипт, либо можно написать его с нуля, только за достаточно короткие сроки. Основные функции скрипта: - Полная статистика по смс/подпискам/псевдоподпискам. - Подключение билингов смс24, смсбил, айфри. - ...
Есть скрипт AS SMS v1.0 Нужно подключить и настроить псевдо-подписки, сделать для вебмастеров выбор оплаты смс или псевдо-подписки, подключить и настроить готовый платник с выбором оплаты пседо-подписки и смс, плюс изменить не много дизайн.
Нужно подключить сайт к биллигну, псевдо-подписки, плюс смс и настроить окно оплаты.
Нужно написать скрипт тизерной сети, пример visitweb.com могу рассмотреть так же готовые решения.