Front-End - Web Developer - HTML CSS/SCSS JavaScript coder

Вітаю на моїй сторінці!

Я веб-розробник

Адаптивний / чуйний інтерфейс в діапазоні від Full-HD 1920px до 320px (iPhone 5).

Інтеграція (посадка) верстки на WordPress.

Оптимізація - швидке завантаження сторінок.

Семантична розмітка - верстка під SEO просування.

У мене стартовий профайл на Weblabcer , але я займаюсь на біржі Upwork,

там в мене вже є виконані роботи та відгуки від клієнтів.

Переваги співпраці зі мною

– Викладаю макет на свій хостинг (сервер), завдяки чому ви бачите

реальний результат виконання роботи.

– Відкритий у спілкуванні, постійно на зв'язку в робочий час, а також

у неробочий, при необхідності.

– Відповідально ставлюся до виконання завдань, уважно ставлюся

до всіх деталей.

– Дотримуюсь дедлайну і не зриваю термінів.

– Люблю чистий і акуратний код без зайвих нагромаджень.

– Підтримую проект після здачі, якщо виникне необхідність внести

коригування.

Про мене:

Постійно навчаюся розвиваю свої скіли та покращую навики.

Закінчив два курси по веб-розробкам:

– Коучинг з верстки та встановлення верстки на WordPress

«Веб Верстальник Код Фрілансера» у онлайн-школі wayup.in.

– Веб-програмування та розробка на JavaScript у онлайн-школі glo.academy.

Моя мета – стати високо кваліфікованим розробником сайтів, тому я старанно

ставлюся до завдання, надаю рекомендації щодо покращення щоб результат

був якнайкращим.

Мій стек:

✅ JavaScript

✅ WordPress

✅ Gulp

✅ SASS / SCSS

✅ HTML5

✅ CSS3

✅ Flex-Box

✅ Grid CSS

✅ BEM

✅ Adaptive / Responsive

✅ Cross Browser & Device Compatibility

✅ Semantic

✅ AJAX

✅ Github

✅ NPM

✅ VS Code

✅ PageSpeed

✅ Valid code

✅ PerfectPixel

✅ Avocode

✅ Zeplin

✅ Figma

✅ Sketch

✅ PSD

✅ XD