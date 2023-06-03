Вітаю на моїй сторінці!
Я веб-розробник
Адаптивний / чуйний інтерфейс в діапазоні від Full-HD 1920px до 320px (iPhone 5).
Інтеграція (посадка) верстки на WordPress.
Оптимізація - швидке завантаження сторінок.
Семантична розмітка - верстка під SEO просування.Сумісність між браузерами та пристроями.
У мене стартовий профайл на Weblabcer , але я займаюсь на біржі Upwork,
там в мене вже є виконані роботи та відгуки від клієнтів.
Переваги співпраці зі мною
– Викладаю макет на свій хостинг (сервер), завдяки чому ви бачите
реальний результат виконання роботи.
– Відкритий у спілкуванні, постійно на зв'язку в робочий час, а також
у неробочий, при необхідності.
– Відповідально ставлюся до виконання завдань, уважно ставлюся
до всіх деталей.
– Дотримуюсь дедлайну і не зриваю термінів.
– Люблю чистий і акуратний код без зайвих нагромаджень.
– Підтримую проект після здачі, якщо виникне необхідність внести
коригування.
Про мене:
Постійно навчаюся розвиваю свої скіли та покращую навики.
Закінчив два курси по веб-розробкам:
– Коучинг з верстки та встановлення верстки на WordPress
«Веб Верстальник Код Фрілансера» у онлайн-школі wayup.in.
– Веб-програмування та розробка на JavaScript у онлайн-школі glo.academy.
Моя мета – стати високо кваліфікованим розробником сайтів, тому я старанно
ставлюся до завдання, надаю рекомендації щодо покращення щоб результат
був якнайкращим.
Мій стек:
✅ JavaScript
✅ WordPress
✅ Gulp
✅ SASS / SCSS
✅ HTML5
✅ CSS3
✅ Flex-Box
✅ Grid CSS
✅ BEM
✅ Adaptive / Responsive
✅ Cross Browser & Device Compatibility
✅ Semantic
✅ AJAX
✅ Github
✅ NPM
✅ VS Code
✅ PageSpeed
✅ Valid code
✅ PerfectPixel
✅ Avocode
✅ Zeplin
✅ Figma
✅ Sketch
✅ PSD
✅ XD
Портфолио
- Верстка сайту компанії Union - SCSS/GULP/JS.9 просмотров