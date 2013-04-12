Студия WebStanok предлагает Вашему вниманию простые решения для создания интернет-сайта Вашей компании, его размещения и рекламы в сети.

Более 30 организаций (Воронеж, Липецк, Березовск, Подольск, Москва) уже воспользовались нашими услугами и стали нашими друзьями, доверив создание своих сайтов нашей студии.

WebStanok.ru - новое название давно работающей группы дизайнеров и программистов, официально объединившихся с целью сделать свою работу еще лучше, при этом максимально сократив затраты. А это значит, что при улучшении качества мы смогли сохранить и даже снизить цены.