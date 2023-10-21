Обожаю то, чем я занимаюсь. Каждый полученный заказ для меня бесценный опыт.
👋 Меня зовут Геворг.
😎 Разрабатываю современный, стильный, а главное работающий дизайн.
🌈 Правки всегда вношу БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата, который будет вас полностью устраивать.
✅ Обладаю высокой работоспособностью, техническим складом ума, ответственен, дисциплинирован, коммуникабелен, пунктуален.
❗️ Портфолио - https://www.behance.net/gevorg_mat3a30
❗️ ВКонтакте - https://vk.com/feed
👍 Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Дизайн сайта "Видеопродакшн"2 просмотра
- Дизайн сайта "Радость в дом"3 просмотра
- Дизайн сайта "Напольные покрытия"2 просмотра
- Дизайн карточек для маркетплейсов8 просмотров