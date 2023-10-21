Обожаю то, чем я занимаюсь. Каждый полученный заказ для меня бесценный опыт.

👋 Меня зовут Геворг.

😎 Разрабатываю современный, стильный, а главное работающий дизайн.

🌈 Правки всегда вношу БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата, который будет вас полностью устраивать.

✅ Обладаю высокой работоспособностью, техническим складом ума, ответственен, дисциплинирован, коммуникабелен, пунктуален.

❗️ Портфолио - https://www.behance.net/gevorg_mat3a30

❗️ ВКонтакте - https://vk.com/feed



👍 Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества!