webtochka

Павел webtochka

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать качественный seo текст, на англ. по ТЗ - trademark monitoring

    Общие требования: ·       Уникальность текста не менее 93%* ·       Воды не более 13%* ·       Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать качественный seo текст, на англ. по ТЗ

    Общие требования: ·       Уникальность текста не менее 93%* ·       Воды не более 13%* ·       Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать качественный seo текст, на англ. по ТЗ

    Общие требования: ·       Уникальностьтекста не менее 93%* ·       Воды не более 13%* ·       Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное распределение ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад