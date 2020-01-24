Общие требования: · Уникальность текста не менее 93%* · Воды не более 13%* · Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Общие требования: · Уникальность текста не менее 93%* · Воды не более 13%* · Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Общие требования: · Уникальностьтекста не менее 93%* · Воды не более 13%* · Заспамленность ключевыми не более 55%* Ключевое слово/фраза (которое первое в списке ключевых). Должно присутствовать в первом предложении первого абзаца. Далее равномерное распределение ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад