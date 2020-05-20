webvick

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29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб Дизайнер (Интернет-магазин, одностраничник, баннеры, лого и др.)

﻿Услуги:

- Landing Page* (посадочная страница | одностраничный сайт продающего и рекламного характера) / Бриф;

- Интернет-магазины*;

- Промо сайты, сайты визитки*;

- Корпоративные сайты*;

- Баннеры (веб, широкоформатные);

- Оформление групп социальных сетей (вконтакт, youtube, facebook, twitter)

- Обработка фотографий, работа с векторной графикой;

- Фирменный стиль, разработка логотипов.

Ключевые навыки:

- Разработка дизайн-концепции;

- Понимание принципов построения веб-дизайна;

- Владение современными трендами в веб-дизайне, особое внимание уделяю изучению material design и flat;

- Знание современных технологий в digital дизайне;

- Умение проектировать и создавать промо-страницы, лэндинги, полноценные сайты, решения по интерфейсам;

- Разработка дизайна сайта, доработка уже существующих разделов;

- Умение работать с контентом при создании макетов;

- Разработка пользовательских сценариев;

- Понимание принципов usability;

- Анализ конкурентов.

Портфолио