Услуги:
- Landing Page* (посадочная страница | одностраничный сайт продающего и рекламного характера) / Бриф;
- Интернет-магазины*;
- Промо сайты, сайты визитки*;
- Корпоративные сайты*;
- Баннеры (веб, широкоформатные);
- Оформление групп социальных сетей (вконтакт, youtube, facebook, twitter)
- Обработка фотографий, работа с векторной графикой;
- Фирменный стиль, разработка логотипов.
Ключевые навыки:
- Разработка дизайн-концепции;
- Понимание принципов построения веб-дизайна;
- Владение современными трендами в веб-дизайне, особое внимание уделяю изучению material design и flat;
- Знание современных технологий в digital дизайне;
- Умение проектировать и создавать промо-страницы, лэндинги, полноценные сайты, решения по интерфейсам;
- Разработка дизайна сайта, доработка уже существующих разделов;
- Умение работать с контентом при создании макетов;
- Разработка пользовательских сценариев;
- Понимание принципов usability;
- Анализ конкурентов.
Портфолио
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