weinrauh

Андрей weinrauh

 
29 летУкраина/Хуст
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Баннеры, соц.сети, Тильда, Landing page. Недорого, в срок, пишите:

Telegram: @weinraukh

Skype: trustandrapport 

E-mail : [email protected]

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mrLexndr
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Баннеры с Tesla Cybertruck
Баннеры были нарисованы с креативом, правки внесены быстро, работать комфортно!
Спасибо за отличный креативный конкурс!
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