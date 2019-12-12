Баннеры, соц.сети, Тильда, Landing page. Недорого, в срок, пишите:
Telegram: @weinraukh
Skype: trustandrapport
E-mail : [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Яркие баннеры-приглашения на НГ255 просмотров
- Небольшие баннеры для чат-бота в FB174 просмотра
- Баннер московского клуба Тесла173 просмотра
- Баннер для роботов по чистке бассейнов214 просмотров
- Баннер-купон на скидку с промокодом250 просмотров
- Landing page Энергоэффективность здания126 просмотров
- Landing page Драгоценные камни85 просмотров
- Постер к предстоящим соревнованиям по пауерлифтинг76 просмотров
- Landing page для компании по пошиву штор85 просмотров
- Landing Page Go Pro79 просмотров
- Landing page Студия архитектуры76 просмотров
- Landing page Детейлинг авто94 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Баннеры были нарисованы с креативом, правки внесены быстро, работать комфортно!
Ответный отзыв
Спасибо за отличный креативный конкурс!