ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ
Я предлагаю:
- Ретушь
- Коррекция цвета
- Устранение и замена объектов
- Создание коллажей
- Работа с текстом на изображении
Опыт работы 4 года.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ И РИСУНОК
Я предлагаю:
- Иллюстрации
- Концепт-арты персонажей
- Стикеры
Опыт работы 5 лет.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества (выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта (если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами (они указаны ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
КОНТАКТЫ
E-mail: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/popkovadaria
Личное сообщение
МОИ КОШЕЛЬКИ
QIWI: 79993755752
PayPal: [email protected]
Сбербанк MasterСard: 5469 4200 1466 1279
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