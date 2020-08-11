ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ

Я предлагаю:

- Ретушь

- Коррекция цвета

- Устранение и замена объектов

- Создание коллажей

- Работа с текстом на изображении

Опыт работы 4 года.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ И РИСУНОК

Я предлагаю:

- Иллюстрации

- Концепт-арты персонажей

- Стикеры

Опыт работы 5 лет.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества (выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;

5. Правки проекта (если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами (они указаны ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

КОНТАКТЫ

E-mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/popkovadaria

Личное сообщение

МОИ КОШЕЛЬКИ

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PayPal: [email protected]

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