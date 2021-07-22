ВИДЕОМОНТАЖ | РЕКЛАМНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И СЦЕНАРИИ

Монтаж видео, более трех лет опыта.

Мои работы как режиссера и монтажера тут:

https://vimeo.com/barfilm

Работаем как видеопродакшн, осуществляем полный цикл производства рекламных роликов от идеи до готового проекта.

Все представленные в портфолио работы - ролики снятые нашей командой по моим сценариям.

6 лет занимался журналистикой, 5 лет работал как профессиональный фотограф, четвертый год продюсирую и снимаю рекламные ролики. За два с лишним года мы сняли более 50 рекламных роликов и еще столько же других видео для китайских и российских компаний в Иркутске, Сочи, Шеньчжене. Так же снимали музыкальные клипы и короткометражные фильмы.

Помимо этого, я руковожу командой, снимающей рекламу в Москве, Сочи, Иркутске. Мы так же предлагаем съёмку рекламных роликов для ваших клиентов на берегах Байкала, в горах и в других локациях на территории Иркутской области и Бурятии. В данных локациях мы можем помочь организовать ваши съемки.

Вот коммерческое предложение в виде презентации с фотографиями локаций и примерами наших съемок в них:

https://drive.google.com/file/d/14Vlz59HklBfNZzI9a0gK1APH4MdzMtn1/view?usp=sharing