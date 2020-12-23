Дизайн сайтов на Tilda
Занимаюсь созданием дизайна сайтов и приложений в графических редакторах (Figma, Phptoshop). На высоком уровне владею инструментами платформы TILDA. Делаю от простых одностраничных лендинг-пейдж до сложных полнофункциональных сайтов на Тильда: с модулями оплаты, доставки, с формами захвата, встроенными системами онлайн-записи на прием, обучающие онлайн-курсы и т.д. Возможны нестандартные модификации системы (Html, Css)
Умею слушать заказчика
Аргументирую свои решения
Ответственно отношусь к дедлайнам
Погружаюсь в специфику бизнеса
Имею технический и творческий бэкграунд
Слежу за трендами в сфере дизайна
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- Сайт психолога83 просмотра
Сайты «под ключ»
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