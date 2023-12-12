Разработка сайта под ключ / разработка дизайна / верстка сайтов - HTML/CCS/FlexBox/Grid/JS

Привет, меня зовут Александр.

Готов предложить разработку сайта под ключ, доработку и поддержку / качественная и адаптивная верстка по макету с Figma, Photoshop / дизайн сайтов

Для ознакомления мое портфолио: просмотреть по ссылке

Мои услуги

Разработка сайта под ключ / верстка / дизайн сайтов / доработка / правки

Одностраничный сайт (лендинг)

Сайт визитка (5-7 страниц)

Корпоративный сайт (10 страниц)

Интернет магазин

Другие правки по сайту (изменить цвет/изменить размер/что-то заменить/подвинуть/добавить/убрать и тд.)

Сопутствующие веб-услуги: регистрация хостинга и домена / SEO оптимизация / копирайт и написание текстовых материалов

Работая со мной вы получаете:

Главный принцип моей работы – качественное выполнение поставленных задач.

Соблюдаю сроки - сдачу делаю точно в оговоренные сроки.

По любым вопросам доступен 24/7.

Без предоплаты – оплата после сдачи. Считаю, что взаимное доверие сторон является необходимым залогом плодотворного сотрудничества.

Не беру проекты, которые не смогу довести до конца

Качественный и чистый код

Адаптивная верстка и кроссбраузерность

Гарантию на верстку и техническую поддержку

Веду проект к полному утверждению и делаю сколь угодно правок

Бесплатная поддержка и мелкие поправки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы.

Знания

HTML/CSS/Flexbox/Сетка

JavaScript / jQuery / OOП ( хорошо разбираюсь в чужом коде )

Глоток/бутстрап

PHP

Figma / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe XD





Для срочных заданий можно в любое время писать в Tеlеgrаm

Обращайтесь, всегда рад!

С уважением Александр.