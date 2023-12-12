Привет, меня зовут Александр.
Готов предложить разработку сайта под ключ, доработку и поддержку / качественная и адаптивная верстка по макету с Figma, Photoshop / дизайн сайтов
Для ознакомления мое портфолио: просмотреть по ссылке
Мои услуги
Разработка сайта под ключ / верстка / дизайн сайтов / доработка / правки
Одностраничный сайт (лендинг)
Сайт визитка (5-7 страниц)
Корпоративный сайт (10 страниц)
Интернет магазин
Другие правки по сайту (изменить цвет/изменить размер/что-то заменить/подвинуть/добавить/убрать и тд.)
Сопутствующие веб-услуги: регистрация хостинга и домена / SEO оптимизация / копирайт и написание текстовых материалов
Работая со мной вы получаете:
Главный принцип моей работы – качественное выполнение поставленных задач.
Соблюдаю сроки - сдачу делаю точно в оговоренные сроки.
По любым вопросам доступен 24/7.
Без предоплаты – оплата после сдачи. Считаю, что взаимное доверие сторон является необходимым залогом плодотворного сотрудничества.
Не беру проекты, которые не смогу довести до конца
Качественный и чистый код
Адаптивная верстка и кроссбраузерность
Гарантию на верстку и техническую поддержку
Веду проект к полному утверждению и делаю сколь угодно правок
Бесплатная поддержка и мелкие поправки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы.
Знания
HTML/CSS/Flexbox/Сетка
JavaScript / jQuery / OOП ( хорошо разбираюсь в чужом коде )
Глоток/бутстрап
PHP
Figma / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe XD
Для срочных заданий можно в любое время писать в Tеlеgrаm
Обращайтесь, всегда рад!
С уважением Александр.
- Сайт под ключ Корейской компании Bistos12 просмотров
- Сайт под ключ Корейской компании JW-MEDICAL6 просмотров