weremiy

Александр weremiy

 
38 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Разработка сайта под ключ / разработка дизайна / верстка сайтов - HTML/CCS/FlexBox/Grid/JS

Привет, меня зовут Александр. 

Готов предложить разработку сайта под ключ, доработку и поддержку  /  качественная и адаптивная верстка по макету с Figma, Photoshop /  дизайн сайтов

Для ознакомления мое портфолио: просмотреть по ссылке

  Мои услуги 

  • Разработка сайта под ключ / верстка / дизайн сайтов / доработка / правки

  • Одностраничный сайт (лендинг)

  • Сайт визитка (5-7 страниц)

  • Корпоративный сайт (10 страниц)  

  • Интернет магазин

  • Другие правки по сайту (изменить цвет/изменить размер/что-то заменить/подвинуть/добавить/убрать и тд.) 

  • Сопутствующие веб-услуги: регистрация хостинга и домена / SEO оптимизация / копирайт и написание текстовых материалов 

Работая со мной вы получаете: 

  • Главный принцип моей работы – качественное выполнение поставленных задач.

  • Соблюдаю сроки - сдачу делаю точно в оговоренные сроки.

  • По любым вопросам доступен 24/7.

  • Без предоплаты – оплата после сдачи. Считаю, что взаимное доверие сторон является необходимым залогом плодотворного сотрудничества.

  • Не беру проекты, которые не смогу довести до конца

  • Качественный и чистый код

  • Адаптивная верстка и кроссбраузерность

  • Гарантию на верстку и техническую поддержку

  • Веду проект к полному утверждению и делаю сколь угодно правок

  • Бесплатная поддержка и мелкие поправки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы. 

Знания 

  • HTML/CSS/Flexbox/Сетка 

  • JavaScript / jQuery / OOП ( хорошо разбираюсь в чужом коде )

  • Глоток/бутстрап

  • PHP

  • Figma / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe XD


     Для срочных заданий можно в любое время писать в Tеlеgrаm

Обращайтесь, всегда рад!

С уважением Александр.

PHPJavascriptВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSFigmajQuery