Всем привет!Я Фрилансер со стажем 4 месяца и я уже научилась многому.Я Могу создать сайт(Craftum,Nethouse,Tilda).Написать статью(с уникальностью до 80%),отредактировать статью,перевести текст (английский(В1),немецкий,белорусский,украинский,польский,таджикский ,армянский,казахский)Сейчас изучаю Итальянский язык.Еще могу создать визитку/логотип,дизайн игры,презентацию,напишу сочинение,каталог/меню,дизайн игр,создам карточки товара(WB,Ozon,Яндекс маркет и др маркетплейсы ,трансклибацию и многое др.