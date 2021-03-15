whatenever

ВНИМАНИЕ!!!
Я добавляюсь в скайп только после предварительного общения на сайте!!!
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ!!!
Для добавления в Skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] – добавлюсь в течении 5 мин.
Участились случаи мошенничества через Skype! Я не даю своего логина Skype, добавляюсь только сам и только после предварительного общения на сервисе WEBLANCER.NET.
Важно! Перед тем как делать предоплату – ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ МНЕ ЛС!
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @developer3000 - https://t.me/developer3000
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS(React).
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на сайты 12 мес.
- Гарантия на верстку 1 мес.
- Qiwi
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс Деньги.