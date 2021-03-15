whatenever

Андрей whatenever

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-разработчик JS(React) & UI/UX Дизайнер

ВНИМАНИЕ!!!

Я добавляюсь в скайп только после предварительного общения на сайте!!!

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ!!!

Для добавления в Skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] – добавлюсь в течении 5 мин. 

Участились случаи мошенничества через Skype! Я не даю своего логина Skype, добавляюсь только сам и только после предварительного общения на сервисе WEBLANCER.NET

Важно! Перед тем как делать предоплату – ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ МНЕ ЛС!

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @developer3000 -  https://t.me/developer3000

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JS(React).
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Qiwi
  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Яндекс Деньги.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!