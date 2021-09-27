White Frame

White Frame - это интернет-решения для бизнеса!

https://whiteframe.ru/

Это разработка индивидуальных приложений! Мы - одно из ведущих агентств по разработке сложных приложений, создающие увлекательный опыт, приносящий реальные результаты для вашего бренда.

Это Интерактив! Современные технологии подняли планку того, чего люди ожидают от брендов, пытающихся с ними связаться. Прошли те времена, когда статическая реклама позволяетла только одностороннюю коммуникацию бренда со своей аудиторией. Цифровой маркетинг фокусируется на вовлечении, и пользовательский опыт должен быть в любой маркетинговой кампании, которую мы запускаем.

Бренды обеспечивают их позиционирование там, где их аудитория проводит время, на платформах социальных сетей, и взаимодействовать с интересными и стимулирующими способами. Пользователи легко отвлекаются, и требуется творческий и новаторский подход, чтобы привлечь их внимание и удержать его. Вот где разработка приложений оказывается очень полезной. Приложения бывают всех форм и размеров и контактных данных для увеличения различных целей: от сбора данных, повышения осведомленности, продвижения продуктов и услуг до продаж и брониров. Они могут быть встроены в такие платформы или работать на автономном адаптивном веб-сайте для мобильных устройств.

В любом случае, они должны быть таким образом адаптированы для любого языка программирования. Мы создаем приложения, предназначенные для работы на любом веб-сайте.

Наши приложения соответствуют вашим задачам!

Если у вас уже есть идея для приложения или просто бизнес-цель, которую вы хотите достичь, у нас есть опыт и творческие способности, чтобы приложение практически любое приложение, которое подойдет вашему бренду и ваши задачи.

Мы - креативное ИТ-агентство, которое специализируется на:

1. Веб-разработка. Разработка и поддержка порталов, сайтов, web и мобильных приложений любой сложности

2. UI / UX Дизайн. Мы - UX-агентство, занимающееся разработкой и созданием красивых пользовательских интерфейсов. Работая в тесном сотрудничестве с вашей командой, наши UI / UX-дизайнеры создают творческое лидерство и понимание для создания интерфейсов и пользовательского опыта мирового класса.

3. Разработка игр. Мы специализируемся на разработке мобильных приложений и стратегиях геймификации для стартапов и мобильных игр. Наши дизайнеры и разработчики игровых приложений готовы помочь вам запустить ваш проект и дать совет, когда он вам понадобится.

https://whiteframe.ru/

White Frame - Проектируем. Разрабатываем. Обслуживаем.