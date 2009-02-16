$50
Нужно придумать домен для сайта музыкальной тематики доменное имя должно быть: музык тематики из простых коротких слов либо слово/а никак не связканые с музыкой но красивые(названия звезд,богов)
Копирайтинг33 заявки
Закрыт
16 лет назад
Нужно придумать домен для сайта музыкальной тематики доменное имя должно быть: музык тематики из простых коротких слов либо слово/а никак не связканые с музыкой но красивые(названия звезд,богов)
В этот скрипт http://prototype-window.xilinus.com/themes.html нужно добавить тему с http://ui.jquery.com/demos/dialog/ тема Start