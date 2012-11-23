Создание банеров, дизайнов игровых серверов, и т.п. Любой сложности! Дёшево
Занимаемся созданием веб-дизайнов игровых серверов, баннеров любых размеров и любой сложности, креативных и красивых логотипов.
Всё делаем в кротчайшие сроки, и по очень хорошей цене. Все этапы изготовления заказа, согласовываются с заказчиком.
Портфолио
- Новый дизайн для сервера LinIIage.ru111 просмотров
- Боковой баннер для Dezer.ru138 просмотров
- Креативный баннер игрового сервера Dezer.ru104 просмотра
- Довольно забавный баннер, специально для Dezer.ru115 просмотров
- Баннер игрового сервера Dezer.ru108 просмотров