На найвищому рівні !

Якщо ви натрапили на мій профіль то вам дуже повезло . Маю досвід у розробці логотипів , плакатів , реклами , ілюстрацій , обкладинок , працюю швидко та без якихось затримок . Відповідальний та завжди відкликнусь на ваші побажання до заказу ! Працюю у програмах Adobe Photoshop , Adobe Ilustrator , Adobe After Effects , та у онлайн сервісах по типу Canva . Перемогав у регіональному конкурсу по дизайну в цьому році , маю портфоліо з своїми роботами . Зроблю все швидко та на височайшому рівні !