Моя цель - это предоставить лучшую по качеству, срокам и бюджету вёрстку сайтов.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Просьбы, пожелания и доработки, не структурного характера, уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
О себе: Много обучался и практиковался. Продолжаю развиваться и улучшать свои навыки. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
Образование: Высшее юридическое
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/wied_n/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/wied_n
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
Портфолио
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