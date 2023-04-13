wied_n

Михаил wied_n

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и адаптивная вёрстка сайта, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript

Моя цель - это предоставить лучшую по качеству, срокам и бюджету вёрстку сайтов.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Просьбы, пожелания и доработки, не структурного характера, уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

О себе: Много обучался и практиковался. Продолжаю развиваться и улучшать свои навыки. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

Образование: Высшее юридическое

Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/wied_n/portfolio/

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком