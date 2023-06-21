Качественная работа на результат!

Здравствуйте, меня зовут Алёна, в сложившейся ситуации в Украине, я перешла на фриланс.

Есть большой опыт работы с текстами: перевод, набор и редактирование

В совершенстве владею английским, немецким, польским, украинским, русским, учу испанский.

Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая новые правила. Имею опыт в переводе текстов и написании научных работ, редактировании. Я творческий человек, активно занимаюсь спортом и готовлюсь к соревнованиям

Работаю быстро, качественно.