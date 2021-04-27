Делаю дизайн на Tilda. С душой и креативом к каждому проекту.

Всем привет! Меня зовут Виктория, и я начинающий дизайнер на Tilda. Пусть вас не пугает слово НАЧИНАЮЩИЙ, я вам гарантирую что проблемы не возникнут. Сделаю всё в срок. Также я ещё и копирайтер! А это значит, что вам не придётся искать человека для наполнения сайта контентом. И так как я всё таки начинающий специалист, то и ЦЕНА очень привлекательна.

Почему стоит выбрать именно меня

1. Креативные решения именно для вас.

У меня множество идей, которые мне не терпится воплотить в жизнь.

2. Дизайн = привлечение = клиенты

Создам приалекающий сайт. Сайт который приносит клиентов и следовательно деньги.

3. Срок в срок

За каждый просроченный день, по моей вине - 5% от стоимости заказа.