Хотите современный веб-дизайн❓ Вам сюда! 

Привет! 👋 Меня зовут Владимир. Исходя из вашего ТЗ, создам современный, понятный и удобный любому пользователю дизайн в Figma.

 Основные услуги:

▪ Лендинг;

▪ Интернет-магазин;

▪ Сайт-портфолио;

▪ Промо-сайт;

▪ Адаптивы.

 Этапы работы:

1. Предоствляете полное ТЗ в электронном виде (если нет, скидываю бриф).

2. Обсуждение сроков и стоимости работы.

3. Внесение заказчиком предоплаты в размере 30% от суммы заказа.

4. Создаю примерный макет и скидываю его вам.

5. Обсуждаем правки.

6. После полной оплаты передаю одобренный макет.

7. Обмен отзывами.

 Верну предоплату:

Если дизайн вам не понравился и правки не помогли, верну вам всю предоплату.

 Бесплатные правки:

Все правки бесплатные (не путать с доработкой проекта, то, чего не было в ТЗ).

 Способы оплаты:

▪ MasterCard

▪ Visa

Цена зависит от типа, сложности и объема проекта.

❗ Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

📞 Контакты:

▪ Telegram: @wildtuna29

▪ WhatsApp: по запросу

▪ Viber: по запросу