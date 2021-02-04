Хотите современный веб-дизайн❓ Вам сюда!
Привет! 👋 Меня зовут Владимир. Исходя из вашего ТЗ, создам современный, понятный и удобный любому пользователю дизайн в Figma.
Основные услуги:
▪ Лендинг;
▪ Интернет-магазин;
▪ Сайт-портфолио;
▪ Промо-сайт;
▪ Адаптивы.
Этапы работы:
1. Предоствляете полное ТЗ в электронном виде (если нет, скидываю бриф).
2. Обсуждение сроков и стоимости работы.
3. Внесение заказчиком предоплаты в размере 30% от суммы заказа.
4. Создаю примерный макет и скидываю его вам.
5. Обсуждаем правки.
6. После полной оплаты передаю одобренный макет.
7. Обмен отзывами.
Верну предоплату:
Если дизайн вам не понравился и правки не помогли, верну вам всю предоплату.
Бесплатные правки:
Все правки бесплатные (не путать с доработкой проекта, то, чего не было в ТЗ).
Способы оплаты:
▪ MasterCard
▪ Visa
Цена зависит от типа, сложности и объема проекта.
❗ Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
📞 Контакты:
▪ [email protected]
▪ Telegram: @wildtuna29
▪ WhatsApp: по запросу
▪ Viber: по запросу
Портфолио
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