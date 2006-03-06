win

Гость win

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Верстка и программирование портала (только Питер)

    $500

    Нужно сверстать и сделать портал. Приблизительное ТЗ прикреплено. Именно приблизительное, ясно, что все изменение в ТЗ будут в пределах разумного, но пока оно до конца не написано, а точнее, написано не о всех страницах, но ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно раскрутить сайт

    $250

    Нужно раскрутить сайт www.diplom78.ru. Ключевые слова: заказать диплом, купить диплом, изготовить диплом, купить диплом вуза, купить диплом в Петербурге и т.д. Сайт несильно раскручен, но нужно вывести его на стабильно первую страницу в Яндексе. Сайт-клон с тем же ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Написать курсовик на английском на тему маркетинга (только в Питере)

    Нужно сделать курсовик на английском. Серьезная работа с публичной защитой. Есть старая работа старших курсов на тему “Market research”. Нужно сделать из неё конфетку и изменить до неузноваемости: Изменить: все заголовки, возможно, порядок текста. Убрать часть текста ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется SEOшник в Питере

    Дизайн студии требуется SEOшник для длительного сотрудничества. На данном этапе нужно раскрутить сайт http://www.tdpekar.ru/ Вот коммерческое предложение, полученное от заказчика. Они там многое упустили, конечно. Например, ключевые слова нужно придумать самим и всё сделать по уму. Сайт ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищется web-программер и верстальщик в Питере

    Программер. От программера требуется: высокий уровень профессионализма в области создания сайтов опыт работы по созданию CMS-модулей, возможность быстрого и легкого внедрения оного в сайт, знание MySQL, PHP, Java, и всего, что должен знать хороший программер. (местонахождение - Питер) Учитывая то, ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен художник / специалист по персонажам в Питере

    Нужно нарисовать что-то похожее на девчонок с сайта http://www.rivegauche.ru/ нужно будет нарисовать трех подружек для молодежного женского портала. ТЗ позже. 1000 руб. Если цена совсем мне понравится и работа тоже – то + 11 вариантов вышеназванного коллектива ...

    Дизайн сайта
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищем web-программера и верстальщика в Питере

    $100

    Итак, продолжаем набор профессиональной команды для дизайн-студии. Дизайнеры найдены по объявлению http://www.weblancer.net/projects/2930.html Программер. От программера требуется: высокий уровень профессионализма в области создания сайтов опыт работы по созданию CMS-модулей, возможность быстрого и легкого внедрения оного в сайт, знание MySQL, PHP, Java, ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно раскрутить сайт

    Сайт: www.arkadiahotel.ru по запросу в Ян. “гостиница в санкт-петербурге” сайт на 12-м месте нужно – ещё лучше (до первых 3-х) ключевые слова: Гостиницы санкт-петербурга Гостиницы Петербурга Отели санкт-петербурга Отели Петербурга что предложите? какие сроки, цены, прогнозы? ориентировался на 250$ ответы на e-mail.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен шикарный web-дизайнер (желательно в Петербурге)

    $250

    Ищется высококлассный web-дизайнер для длительного сотрудничества. Дизайн должен быть наравне с Лебедевым. Знание комп. графики на высшем уровне, 3D, Flash Оплачивать буду 3000 руб. за дизайн-макет(статический), возможны вариации. (Для ближайшего проекта цена уже от 3000 руб.) (НО, интересует не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад