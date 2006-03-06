СПб. Кто работает раскрутчиком в Vagner-е? Ищется раскрутчит из веб-студии Vagner. Лучше сразу на мыло [email protected]
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно сверстать и сделать портал. Приблизительное ТЗ прикреплено. Именно приблизительное, ясно, что все изменение в ТЗ будут в пределах разумного, но пока оно до конца не написано, а точнее, написано не о всех страницах, но ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно раскрутить сайт www.diplom78.ru. Ключевые слова: заказать диплом, купить диплом, изготовить диплом, купить диплом вуза, купить диплом в Петербурге и т.д. Сайт несильно раскручен, но нужно вывести его на стабильно первую страницу в Яндексе. Сайт-клон с тем же ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно сделать курсовик на английском. Серьезная работа с публичной защитой. Есть старая работа старших курсов на тему “Market research”. Нужно сделать из неё конфетку и изменить до неузноваемости: Изменить: все заголовки, возможно, порядок текста. Убрать часть текста ...Переводынет заявокЗакрыт18 лет назад
Дизайн студии требуется SEOшник для длительного сотрудничества. На данном этапе нужно раскрутить сайт http://www.tdpekar.ru/ Вот коммерческое предложение, полученное от заказчика. Они там многое упустили, конечно. Например, ключевые слова нужно придумать самим и всё сделать по уму. Сайт ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Программер. От программера требуется: высокий уровень профессионализма в области создания сайтов опыт работы по созданию CMS-модулей, возможность быстрого и легкого внедрения оного в сайт, знание MySQL, PHP, Java, и всего, что должен знать хороший программер. (местонахождение - Питер) Учитывая то, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно нарисовать что-то похожее на девчонок с сайта http://www.rivegauche.ru/ нужно будет нарисовать трех подружек для молодежного женского портала. ТЗ позже. 1000 руб. Если цена совсем мне понравится и работа тоже – то + 11 вариантов вышеназванного коллектива ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Итак, продолжаем набор профессиональной команды для дизайн-студии. Дизайнеры найдены по объявлению http://www.weblancer.net/projects/2930.html Программер. От программера требуется: высокий уровень профессионализма в области создания сайтов опыт работы по созданию CMS-модулей, возможность быстрого и легкого внедрения оного в сайт, знание MySQL, PHP, Java, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Сайт: www.arkadiahotel.ru по запросу в Ян. “гостиница в санкт-петербурге” сайт на 12-м месте нужно – ещё лучше (до первых 3-х) ключевые слова: Гостиницы санкт-петербурга Гостиницы Петербурга Отели санкт-петербурга Отели Петербурга что предложите? какие сроки, цены, прогнозы? ориентировался на 250$ ответы на e-mail.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Ищется высококлассный web-дизайнер для длительного сотрудничества. Дизайн должен быть наравне с Лебедевым. Знание комп. графики на высшем уровне, 3D, Flash Оплачивать буду 3000 руб. за дизайн-макет(статический), возможны вариации. (Для ближайшего проекта цена уже от 3000 руб.) (НО, интересует не ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт18 лет назад