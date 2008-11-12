Здравствуйте. Компании требуется создание на сайте компании web-кабинетов клиента. Стилистика в соответствии с сайтом компании. Компания занимается предоставлением услуг по контролю за перемещения грузов ценных клиента автомобильным и железнодорожным транспортом. В кабинете должен быть : • баланс клиента, • доступ к ...