Перевод с русского на испанский диссертации 60-65 страниц срочно, медицинская .
Переводы7 заявок
Закрыт
15 лет назад
Перевод с русского на испанский диссертации 60-65 страниц срочно, медицинская .
Здравствуйте. Компании требуется создание на сайте компании web-кабинетов клиента. Стилистика в соответствии с сайтом компании. Компания занимается предоставлением услуг по контролю за перемещения грузов ценных клиента автомобильным и железнодорожным транспортом. В кабинете должен быть : • баланс клиента, • доступ к ...