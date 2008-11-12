winni21

Sergey Nikolae winni21

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание на сайте компании web-кабинетов

    $2500

    Здравствуйте. Компании требуется создание на сайте компании web-кабинетов клиента. Стилистика в соответствии с сайтом компании. Компания занимается предоставлением услуг по контролю за перемещения грузов ценных клиента автомобильным и железнодорожным транспортом. В кабинете должен быть : • баланс клиента, • доступ к ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад