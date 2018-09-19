Веб-дизайн сайтов различной тематики | стильно.
Приветствую, Меня зовут Дмитрий, готов предложить свои услуги, как веб-дизайнера.
Чем я занимаюсь - Веб-дизайн сайтов, оформление групп ВК, разработка мелкой графики, логотипы, шапки, баннеры.
Так же владею навыками верстки - HTML5 и CSS3.
Работаю по предоплате, но это не точно.
Если дизайн сайта не устраивает, оплату возвращаю.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Wot case95 просмотров
- Boutique Life353 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Всё сделано быстро и на уровне! Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Все ок