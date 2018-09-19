Веб-дизайн сайтов различной тематики | стильно.

Приветствую, Меня зовут Дмитрий, готов предложить свои услуги, как веб-дизайнера.

Чем я занимаюсь - Веб-дизайн сайтов, оформление групп ВК, разработка мелкой графики, логотипы, шапки, баннеры.

Так же владею навыками верстки - HTML5 и CSS3.

Работаю по предоплате, но это не точно.

Если дизайн сайта не устраивает, оплату возвращаю.