wintegers

Дмитрий wintegers

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайн сайтов различной тематики | стильно.

Приветствую, Меня зовут Дмитрий, готов предложить свои услуги, как веб-дизайнера. 

Чем я занимаюсь - Веб-дизайн сайтов, оформление групп ВК, разработка мелкой графики, логотипы, шапки, баннеры.

Так же владею навыками верстки - HTML5 и CSS3.

Работаю по предоплате, но это не точно.

Если дизайн сайта не устраивает, оплату возвращаю.

Портфолио

Отзывы заказчиков

cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Необходимо изменить цвет логотипа
Всё сделано быстро и на уровне! Рекомендую всем.
Все ок
Ответный отзыв