Артем Шидловський wit-studiowit-studio
24 годаУкраина/Каменец-Подольский
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Створення сайтів, просування, таргетована реклама, парсинг
Привіт мене звати Артем займаюсь створенням сайтів 3 роки (Wordpress and Open cart), виконав досить чимало проектів в яких всі клієнти задоволені
Портфолио
- Сайт під ключ Tufting Spaceнет просмотров
- Сайт під ключ Piano vocal lessonsнет просмотров
- Сайт під ключ NS-fitнет просмотров
- Сайт під ключ Limehub1 просмотр
- Сайт під ключ Cleanua1 просмотр
- Сайт під ключ BigToolsнет просмотров
- Сайт під ключи BigTexнет просмотров
- Сайт под ключи Wordpress Amateнет просмотров