wit-studio

Артем Шидловський wit-studio

 
24 годаУкраина/Каменец-Подольский
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Створення сайтів, просування, таргетована реклама, парсинг

Привіт мене звати Артем займаюсь створенням сайтів 3 роки (Wordpress and Open cart), виконав досить чимало проектів в яких всі клієнти задоволені

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