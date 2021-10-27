Вёрстка сайтов - viphtmlcss
Здравствуйте, уважаемые клиенты.
Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности и созданием сайтов на WordPress.
Заказав у меня верстку, Вы получаете:
✔ Оптимизация по требованию Google PageSpeed Insights, оценка не ниже 90
✔ Верстка с использованием HTML5, CSS3, SCSS
✔ Адаптивная верстка
✔ Комментирование кода
✔ БЭМ
✔ Кроссбраузерность
✔ Валидность
✔ Первичная SEO оптимизация
✔ jQuery плагины
✔ Соблюдение сроков
✔ SVG-спрайты
✔ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ СДАЧИ ПРОЕКТА
Мой сайт: viphtmlcss.com
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта "Алтайская сказка"10 просмотров
- Landing Page с калькулятором10 просмотров
- Верстка одностраничника GOODZEM28 просмотров
- Верстка Landing Page Vertex Studio43 просмотра
- Адаптивная верстка сайта HONO-R31 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Первый раз работали с этим исполнителем, считаю что у нас получилось хорошее сотрудничество! Работает хорошо, сроки соблюдает, пожелания учитывает - все супер!
Ответный отзыв
Очень рад нашему сотрудничеству, надеюсь на его продолжение! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Мои самые лучшие рекомендации!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
#1099