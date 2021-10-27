Вёрстка сайтов - viphtmlcss

Здравствуйте, уважаемые клиенты.

Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности и созданием сайтов на WordPress.

Заказав у меня верстку, Вы получаете:

✔ Оптимизация по требованию Google PageSpeed Insights, оценка не ниже 90

✔ Верстка с использованием HTML5, CSS3, SCSS

✔ Адаптивная верстка

✔ Комментирование кода

✔ БЭМ

✔ Кроссбраузерность

✔ Валидность

✔ Первичная SEO оптимизация

✔ jQuery плагины

✔ Соблюдение сроков

✔ SVG-спрайты

✔ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ СДАЧИ ПРОЕКТА

Мой сайт: viphtmlcss.com