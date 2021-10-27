witalij-ung

Унгурян Виталий witalij-ung

 
34 годаМолдова/Бельцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Вёрстка сайтов - viphtmlcss

Здравствуйте, уважаемые клиенты.

Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности и созданием сайтов на WordPress.

Заказав у меня верстку, Вы получаете:

✔ Оптимизация по требованию Google PageSpeed Insights, оценка не ниже 90

✔ Верстка с использованием HTML5, CSS3, SCSS

✔ Адаптивная верстка

✔ Комментирование кода

✔ БЭМ

✔ Кроссбраузерность

✔ Валидность

✔ Первичная SEO оптимизация

✔ jQuery плагины

✔ Соблюдение сроков

✔ SVG-спрайты

✔ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ СДАЧИ ПРОЕКТА

Мой сайт: viphtmlcss.com

WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLjQuerySCSSSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Переверстать шапку сайта и сделать выпадающий список категорий.
Первый раз работали с этим исполнителем, считаю что у нас получилось хорошее сотрудничество! Работает хорошо, сроки соблюдает, пожелания учитывает - все супер!
Очень рад нашему сотрудничеству, надеюсь на его продолжение! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Мои самые лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
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