Привет, меня зовут Виталий!

Я понимаю, сейчас перед вами стоит нелегкий выбор подрядчика на Ваш проект, ведь площадки наводнили «псевдо»специалисты с кучей сертификатов и кейсов, которые, скорее всего, сделаны в фотошопе или заказали у коллег из соседнего объявления.

К чему я это… Я просто верю, что все эти сертификаты ничего не стоят сегодня, их выдают точно такие же дилетанты.

В реальности важен опыт и только!

Проверить реальность кейса сложно - сегодня их подделывают повсеместно. Поэтому я к каждому кейсу прикладываю телефонные номера моих клиентов, к которым можно обратиться за рекомендациями и удостовериться, что именно я сделал этот шедевр.

Еще можно понять компетенцию и опыт благодаря аудиту. Поэтому я его делаю абсолютно бесплатно в его рамках вы получаете:

1. Проверка и анализ корректности настроек контекстной рекламы по 87 пунктам (чек-лист в приложении). Рекомендации по увеличению количества заявок и снижению цены клика и как следствие цены заявки.

2. Аудит для сайта по факторам, критически влияющим на конверсию, с конкретными предложениями по их устранению.

После аудита Вам остается только решить, кто будет все это исправлять!

Жду Вашего обращения!