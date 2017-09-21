wolow

Игорь wolow

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
9 баллов
6 лет назад
Админка для добавления промоматериалов
Нормальный фрилансер. Все хорошо, кроме того, что не 24 часа на связи. Но это придирка..
Все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
akhromieiev
Роман 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
6 лет назад
Парсинг данных в JSON
Игорь, отлично и качественно справился. Будем работать ещё!
Роман проявил себя как отличный заказчик, все понятно и просто.
Ответный отзыв