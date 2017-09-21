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$300
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$300
9 баллов
6 лет назад
Нормальный фрилансер. Все хорошо, кроме того, что не 24 часа на связи. Но это придирка..
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Игорь, отлично и качественно справился. Будем работать ещё!
Ответный отзыв
Роман проявил себя как отличный заказчик, все понятно и просто.