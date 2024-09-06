Художник-иллюстратор С частью моих работ можете ознакомиться по ссылке:

https://www.artstation.com/wooartsd Более свежие работы с последних фриланс проектов по отрисовке NFT коллекций приложу в примеры работ. You can see some of my artworks at the link: https://www.artstation.com/wooartsd More recent arts from recent freelance projects on drawing NFT collections I will attach at portfolio.

Я против войны в Украине !