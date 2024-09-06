Художник-иллюстратор
С частью моих работ можете ознакомиться по ссылке:
https://www.artstation.com/wooartsd
Более свежие работы с последних фриланс проектов по отрисовке NFT коллекций приложу в примеры работ.
You can see some of my artworks at the link:
https://www.artstation.com/wooartsd
More recent arts from recent freelance projects on drawing NFT collections I will attach at portfolio.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- NFT проект Hungry Gardenнет просмотров
- NFT проект Nuddiesнет просмотров
- NFT проект Galactic Drakosнет просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга