Просьба обращаться гражданам Украины, у которых есть возможность осуществить оплату по безналичному расчету. Разработка брендбука основывается на имеющихся элементах фирменного стиля: знаке, логотипе, комплекте шрифтов и т.д. Исполнитель должен разработать брендбук на основе подготовленного брифа, который ...
- Презентации6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на разработку персонажа для своей продукции. Требования: • яркий, запоминающийся, вызывающий симпатию и интерес сказочный герой; • не стоит придумывать "заморских" персонажей, он должен быть понятен ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $75
Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание новой торговой марки для продукции, которая предназначена на экспорт в Европу, бывшие страны СНГ и Азию. Требования к названию: • латиница; • краткое и понятное; • интересное и оригинальное; • яркое, приятно звучащее и ...Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание слогана для детской негазированной питьевой воды. Требования: • краткий, понятный и лаконичный; • уникальный - не зарегистрирован другой компанией, в том числе, как торговая марка; • оригинальный - только свежие идеи, категоричное ...Нейминг и Слоганы31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуются фрилансеры с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которых есть большая база аккаунтов на форумах детской тематики. Работа простая и регулярная. Требования: -нужны постеры, для написания коротких сообщений на форуме; -длина, стиль сообщений на ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание слогана. Требования: 1. Краткий, понятный и лаконичный. 2. Уникальный. 3. Легко запоминающийся. 4. Мотивирующий, призывающий к покупке. 5. Понятный как на русском, так и на украинском языке. 6. Интересный и оригинальный. 7. Несет в ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Добрый день. Нужен компонент- калькулятор (скрип, модуль) онлайн страхования (Joomla) – осаго, зеленая карта, корис, экспресс каско. предоставлю документы по расчету (осаго, зеленая карта, корис, экспресс каско.) Функционал как в примере http://online.oranta.ua/Ru/Osago/OsagoFirstProgramWizard.aspx Калькулятор ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Добрый день. Возможно предоплата 40-50% От Вас разумная цена и срок.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад