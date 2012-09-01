Требуются фрилансеры с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которых есть большая база аккаунтов на форумах детской тематики. Работа простая и регулярная. Требования: -нужны постеры, для написания коротких сообщений на форуме; -длина, стиль сообщений на ...