wood77

Сергей wood77

 
57 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать брендбук компании

    Просьба обращаться гражданам Украины, у которых есть возможность осуществить оплату по безналичному расчету. Разработка брендбука основывается на имеющихся элементах фирменного стиля: знаке, логотипе, комплекте шрифтов и т.д. Исполнитель должен разработать брендбук на основе подготовленного брифа, который ...

    Брендбук
    Презентации6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка персонажа

    $100

    Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на разработку персонажа для своей продукции. Требования: • яркий, запоминающийся, вызывающий симпатию и интерес сказочный герой; • не стоит придумывать "заморских" персонажей, он должен быть понятен ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новая торговая марка

    $75

    Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание новой торговой марки для продукции, которая предназначена на экспорт в Европу, бывшие страны СНГ и Азию. Требования к названию: • латиница; • краткое и понятное; • интересное и оригинальное; • яркое, приятно звучащее и ...

    Нейминг и Слоганы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Слоган для детской негазированной питьевой воды

    $50

    Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание слогана для детской негазированной питьевой воды. Требования: • краткий, понятный и лаконичный; • уникальный - не зарегистрирован другой компанией, в том числе, как торговая марка; • оригинальный - только свежие идеи, категоричное ...

    Нейминг и Слоганы31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнители для работы с форумами

    $50

    Требуются фрилансеры с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которых есть большая база аккаунтов на форумах детской тематики. Работа простая и регулярная. Требования: -нужны постеры, для написания коротких сообщений на форуме; -длина, стиль сообщений на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Слоган для компании

    $50

    Украинский производитель детских молочных смесей открывает конкурс на создание слогана. Требования: 1. Краткий, понятный и лаконичный. 2. Уникальный. 3. Легко запоминающийся. 4. Мотивирующий, призывающий к покупке. 5. Понятный как на русском, так и на украинском языке. 6. Интересный и оригинальный. 7. Несет в ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Страховой калькулятор (Joomla)

    $250

    Добрый день. Нужен компонент- калькулятор (скрип, модуль) онлайн страхования (Joomla) – осаго, зеленая карта, корис, экспресс каско. предоставлю документы по расчету (осаго, зеленая карта, корис, экспресс каско.) Функционал как в примере http://online.oranta.ua/Ru/Osago/OsagoFirstProgramWizard.aspx Калькулятор ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexGas
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Страховой калькулятор (Joomla)
Хороший заказчик! Своевременная оплата! Рекомендую!
Отличная работа! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв