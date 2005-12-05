🔥Видео-монтаж, Создание анимаций/рекламны/заставок/прочее, Логотипы, Дизай карточек/визиток, Создание постера любой тематики, Обработка фото&#

🔥Коротко про мене:

Мене звати Олександр. Мені 16 років, і я люблюта. Я добре розбираюся в Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop і Adobe Illustrator. Мені також подобається дізнаватися щось нове для себе.

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🔥Освіта:

На даний момент він перейшов в 11 клас. Також на другому курсі додатково навчаюся в Комп'ютерній академії «Степ». Я пройшов курси з планування сайтів, і кілька інтенсивів в різних областях.

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🔥 Рід занять:

Редагуванням відео (займаюся ним вже 4 роки). Я можу займатися редагуванням відео, а також звичайними відео та рекламними вставками, звичайними заставками (intro / outro), я також можу створювати різні анімовані штампи і т.д. Я використовую програми, які я перерахував на початку.

Дизайн (я працюю над ним вже 4 роки). Я можу створювати різні види логотипів, на будь-який смак і колір. При необхідності можна створити брендбук. Я також розробляю різні листівки / пакети / картки / візитні картки і так далі.

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Інтереси:

У вільний час я веду youtube-канал. Я вирішив заробити додаткові гроші, на фрілансі я виконаю всі ваші запити ;)