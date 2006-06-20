Фирме, Workabroad-info, в удаленном режиме, требуются сотрудники по составлению и размещению объявлений, а также отбору резюме по заданным параметрам. Оплата от 1000$ в месяц За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в ...
- $2500Поиск информациинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.Закрыт17 лет назад
- $2500
Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.Закрыт17 лет назад
- $2500
Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.Закрыт17 лет назад
- $2500
Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 800$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчикЗакрыт17 лет назад
- $2500
Нашей фирме, в удаленном режиме, требуются переводчики-агенты (по любым языкам) для работы с зарубежными фирмами. В Ваши обязанности будет входить подбор зарубежных сайтов по трудоустройству, размещение на них объявлений и перевод информации от кадровых агентств. ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Нашей фирме требуются региональные представители по оказанию услуг трудоустройства гражданам СНГ за рубежом: специалистам, разнорабочим, студентам и удаленным сотрудникам по 20 зарубежным странам. Оплата от 1000$ в месяц. Если Вы заинтересованы в предложении, пишите по ...Поиск информациинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуются, (в удаленном режиме) переводчики 12 зарубежных языков (кроме английского). Работа на международным портале по трудоустройству – оказание помощи соискателям в виде поиска вакансий и деловой переписки с работодателями. Вы сами планируете работу и устанавливаете ...Закрыт17 лет назад
- $500
Фирме, на постоянной основе, требуются рассыльщики объявлений в интернете по доскам объявлений. Мы выдаем Вам адреса, и Вы по ним рассылаете объявления. За подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected]. В теме письма укажите: Рассыльщик ...Поиск информациинет заявокЗакрыт18 лет назад