workabroad

Леонидович Сергей workabroad

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Информационные услуги по трудоустройству за границей.

  • Операторы базы данных

    $2500

    Фирме, Workabroad-info, в удаленном режиме, требуются сотрудники по составлению и размещению объявлений, а также отбору резюме по заданным параметрам. Оплата от 1000$ в месяц За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в ...

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $2500

    Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $2500

    Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $2500

    Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 1000$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $2500

    Фирме, Workabroad-info, для дистанционной работы, требуются переводчики различных зарубежных языков. Оплата от 800$ в месяц. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected] Просьба в теме письма указывать: переводчик

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются переводчики

    $2500

    Нашей фирме, в удаленном режиме, требуются переводчики-агенты (по любым языкам) для работы с зарубежными фирмами. В Ваши обязанности будет входить подбор зарубежных сайтов по трудоустройству, размещение на них объявлений и перевод информации от кадровых агентств. ...

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются региональные представители.

    $2500

    Нашей фирме требуются региональные представители по оказанию услуг трудоустройства гражданам СНГ за рубежом: специалистам, разнорабочим, студентам и удаленным сотрудникам по 20 зарубежным странам. Оплата от 1000$ в месяц. Если Вы заинтересованы в предложении, пишите по ...

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Предложение для переводчиков.

    $1000

    Требуются, (в удаленном режиме) переводчики 12 зарубежных языков (кроме английского). Работа на международным портале по трудоустройству – оказание помощи соискателям в виде поиска вакансий и деловой переписки с работодателями. Вы сами планируете работу и устанавливаете ...

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются рассыльщики объявлений

    $500

    Фирме, на постоянной основе, требуются рассыльщики объявлений в интернете по доскам объявлений. Мы выдаем Вам адреса, и Вы по ним рассылаете объявления. За подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected]. В теме письма укажите: Рассыльщик ...

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    Закрыт
    18 лет назад