Трудолюбивый, старательный новичок ищет работу с тексом и презентациями

Опыта работы нет. Но, возможно именно Вы сможете внести вклад в мою копилку заказов. Я умею обрабатывать, форматировать , делать ярче, привлекательнее тексты. Могу написать небольшой рекламный текст, есть в запасе несколько стихотворений, сочинений, отзывов. Умею писать отзывы как о литературных произведениях, так и о продукции или компании. Если Вам необходима презентация для Вашего нового проекта, продукции, то буду рада Вам помочь. Моя работа стоит не дорого, так как в сфере фриланса я недавно. Буду рада сотрудничать с Вами.