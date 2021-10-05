HTML верстка любой сложности.
Верстаю сайты, веб приложения и интерфейсы любой сложности с 2007 года. Большой опыт в веб-разработке является гарантией качества моей работы.
Что я могу вам предложить
- Кроссбраузерная адаптивная верстка
- Разработка интерактива на странице c помощью JS/JQuery
- Тестирование на популярных мобильных гаджетах
- БЭМ
- SASS/SCSS
- Bootstrap
- Верстка на ReactJS
- Сверстаю под ваши требования по организации кода, которые использует ваша команда или конкретный проект.
Этапы работ
- Сбор требований, уточнение задачи/проекта
- Оценка проекта
- Верстка
- Сдача
- Гарантийное обслуживание
Действие аккаунта приостановлено!
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$110
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка магазина118 просмотров
- Адаптивная верстка магазина на Bootstrap72 просмотра
- Адаптивная верстка ЛП пекарни "Добропек"98 просмотров
- Адаптивная верстка сайта пекарни "Добропек"116 просмотров
- Адаптивная верстка сайта садика52 просмотра
- Адаптивная Верстка CRM управления отелем49 просмотров
- Адаптивная верстка и посадка на 1с-Битрикс34 просмотра
- Адаптивная верстка и посадка на 1с-Битрикс36 просмотров
- Верстка системы бронирования авиабилетов43 просмотра
- Адаптивная верстка системы бронирования29 просмотров
- Адаптивная верстка и посадка на 1с-Битрикс36 просмотров
- Адаптивная верстка и натяжка на 1с-Битрикс29 просмотров
Отзывы заказчиков
$112
10 баллов
2 года назад
Тимофей выполнил все работу очень качественно и в срок. Всегда на связи, вносит все изменения оперативно (хоть их и было минимальное количество, так как все сделано хорошо). Будем обращаться снова!
Ответный отзыв
Впервые работаю с Екатериной — замечательный заказчик! На связи, приятная в общении, грамотная постановка задач, быстрая оплата. Рекомендую!
$71
10 баллов
2 года назад
Все сделано быстро и хорошо
Ответный отзыв
Работаем не первый раз, сотрудничеством доволен. Моя рекомендация!
$109
10 баллов
2 года назад
Сделал хорошую верстку Незначительные правки были оперативно исправлены. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи. Оплата вовремя Рекомендую!
HTML-верстка
3 отзыва
$6/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга