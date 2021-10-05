wthawk

Тимофей wthawk

 
34 годаРоссия/Балаково
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML верстка любой сложности.

Верстаю сайты, веб приложения и интерфейсы любой сложности с 2007 года. Большой опыт в веб-разработке является гарантией качества моей работы.

Что я могу вам предложить

  • Кроссбраузерная адаптивная верстка
  • Разработка интерактива на странице c помощью JS/JQuery
  • Тестирование на популярных мобильных гаджетах
  • БЭМ
  • SASS/SCSS
  • Bootstrap
  • Верстка на ReactJS
  • Сверстаю под ваши требования по организации кода, которые использует ваша команда или конкретный проект.

Этапы работ

  • Сбор требований, уточнение задачи/проекта
  • Оценка проекта
  • Верстка
  • Сдача
  • Гарантийное обслуживание
HTMLBootstrapjQuerySCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
projectridis
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$112
10 баллов
2 года назад
Полноэкранная верстка на bootstrap
Тимофей выполнил все работу очень качественно и в срок. Всегда на связи, вносит все изменения оперативно (хоть их и было минимальное количество, так как все сделано хорошо). Будем обращаться снова!
Впервые работаю с Екатериной — замечательный заказчик! На связи, приятная в общении, грамотная постановка задач, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$71
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку сайта пекарни. Главная + 4 внутренних + 2ЛП
Все сделано быстро и хорошо
Работаем не первый раз, сотрудничеством доволен. Моя рекомендация!
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$109
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку сайта садика. Главная + 9 внутренних
Сделал хорошую верстку Незначительные правки были оперативно исправлены. Сотрудничеством доволен
Грамотная постановка задачи. Оплата вовремя Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$6/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга