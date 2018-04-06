Выполняю архитектурные проекты коттеджей и общественных зданий любой сложности. Фасады, интерьеры. Эскизные, рабочие комплекты.
Выполняю архитектурные проекты коттеджей и общественных зданий любой сложности. Фасады, интерьеры. Эскизные, рабочие комплекты. 3D визуализация.
Также можете заказать распечатку 3D модели вашего дома.
■От 150 руб/м2- эскизный проект дома
■От 300 руб/м2-рабочий проект (с конструктивом)
■Интерьеры - от 250 руб/м2
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Архитектура зданий
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$5/час
от $40от 2 дней
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