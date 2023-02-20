Ваш лучший помощник во фрилансе
Всем доброго дня! Меня зовут София.
Я ваш верный помощник набора-перевода текстов.
Хорошо владею украинским, русским, польским, так же английский.
Ваш заказ будет выполнен быстро и качественно
С радостью готова вам помогать!
Легко нахожу общий язык с людьми. Люблю учиться чему-то новому.
Есть большой опыт работы с текстами: перевод, набор текста с фото, написании отзывов, транскрибации. Так же с PowerPoint и Гугл Презентации.
Так же имею навыки SMM-специалиста. С удовольствием попробую себя в этой сфере.
Я очень творческий и креативный человек, не подведу!
Буду рада сотрудничать