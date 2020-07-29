3D-Моделер
Начинающий 3D-моделер в Blender с огромным вдохновением создавать просто потрясающие дизайны. Я посвящаю себя совершенствованию навыков в создании архитектурных моделей, персонажей и визуализации продуктов. Готов сотрудничать с вами, чтобы получить ценный опыт и предоставить качественные 3D-дизайны, которые вас удивят. Давайте воплотим ваши идеи в жизнь вместе!
Портфолио
- Гриб монстрнет просмотров
- Кокос монстр1 просмотр
- Красный рыцарьнет просмотров
- Маг1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Ответственный исполнитель, работой и коммуникацией доволен.
Ответный отзыв
Человек с которым приятно работать.