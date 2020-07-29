wytaly

Виталий wytaly

 
28 летМолдова/Бельцы
3 года на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
3D-Моделер

Начинающий 3D-моделер в Blender с огромным вдохновением создавать просто потрясающие дизайны. Я посвящаю себя совершенствованию навыков в создании архитектурных моделей, персонажей и визуализации продуктов. Готов сотрудничать с вами, чтобы получить ценный опыт и предоставить качественные 3D-дизайны, которые вас удивят. Давайте воплотим ваши идеи в жизнь вместе!

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redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Ответственный исполнитель, работой и коммуникацией доволен.
Человек с которым приятно работать.
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