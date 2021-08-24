Только качественно и в срок. Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

Мои навыки:

HTML5/CSS3

Валидный, кроссбраузерный код

Семантичная верстка

Структутированный код

Анимация, hover-эффекты без JS

Свой Javascript/JQuery код

Настроенные JQuery плагины

Комментируемый код

Нарезка изображений из макета

Оптимизация изображений для Web

Экспорт SVG-изображений

Экспорт стилей для ускоренной верстки

Создание спрайтов

Javascript/JQueryPhotoshop/Figma