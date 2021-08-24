Только качественно и в срок. Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery
Мои навыки:
HTML5/CSS3
- Валидный, кроссбраузерный код
- Семантичная верстка
- Структутированный код
- Анимация, hover-эффекты без JS
- Свой Javascript/JQuery код
- Настроенные JQuery плагины
- Комментируемый код
- Нарезка изображений из макета
- Оптимизация изображений для Web
- Экспорт SVG-изображений
- Экспорт стилей для ускоренной верстки
- Создание спрайтов
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