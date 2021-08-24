x5gt0

Павел Чернобровин x5gt0

 
23 годаРоссия/Астрахань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок. Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

Мои навыки:

HTML5/CSS3

  • Валидный, кроссбраузерный код
  • Семантичная верстка
  • Структутированный код
  • Анимация, hover-эффекты без JS
Javascript/JQuery
  • Свой Javascript/JQuery код
  • Настроенные JQuery плагины
  • Комментируемый код
Photoshop/Figma
  • Нарезка изображений из макета
  • Оптимизация изображений для Web
  • Экспорт SVG-изображений
  • Экспорт стилей для ускоренной верстки
  • Создание спрайтов
JavascriptFigmajQuery