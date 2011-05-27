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Сергей
xElle
xElle
36 лет
Беларусь
/
Минск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Антон
zex2
39 лет
Албания
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
$6
0 баллов
13 лет назад
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К сожалению задание не выполнено. Обещал сделать за 1 день, затем сказал, что вечером вышлет текст и до сих пор... Извините =)
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Отзывы заказчиков
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