xElle

Сергей xElle

 
36 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
zex2
39 летАлбания
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
0 баллов
13 лет назад
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К сожалению задание не выполнено. Обещал сделать за 1 день, затем сказал, что вечером вышлет текст и до сих пор... Извините =)