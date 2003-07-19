Сертифицированный Instagram-маркетолог

Оказываю комплексные услуги по продвижению бизнеса в Instagram. Основная цель продвижения: рост числа лидов и продаж . Объединение нескольких сфер SMM-деятельности позволяет качественно и

быстро конструировать Ваш аккаунт и управлять им, не задействуя большое

количество человек, работающих разрозненно.

Что входит в Комплексное Продвижение?

Шапка профиля и Highlights

Подберу наиболее подходящий Вашей сфере аватар. Грамотно оформлю

описание профиля и имя пользователя. Разобью Stories на наиболее

подходящие рубрики, а также разработаю обложки вечных историй в

Instagram, одинаковые по стилю и привлекающие внимание.

Анализ ниши и конкурентов

Грамотная стратегия продвижения требует тщательного анализа продукта

или услуги, а также преимуществ и недостатков прямых, косвенных и

локальных конкурентов в рекламной кампании.

Контент-стратегия, Механики вовлечения и ТЗ

Определение рубрик фото и видео, прямых эфиров, IGTV, соотношение

контента, структура и идеи текстов, примеры, механики вовлечения.

Разработка Технического Задания для предстоящих съёмок контента, где

расписана идея

каждого фото и видео, продуманы локации, модели, реквизит и временной график.

﻿Контент-план, Копирайтинг

Составлю Контент-план, в котором отображается наилучшее время публикации,

прописываются тексты к каждому материалу, а контент располагается по

наиболее удачной схеме для просмотра ленты.

Постинг и модерация

Опираясь на составленные ранее Контент-стратегию и контент-план, на

протяжении месяца веду Ваш аккаунт и отвечаю потенциальным клиентам в

стремлении повысить лояльность и интерес к покупке.

Таргетированная реклама

Настраиваю, запускаю и веду Таргетированную рекламу, позволяющую

привлечь ядро целевой аудитории, тем самым увеличив количество

подписчиков, вовлеченность и уровень продаж.

﻿Аналитика

По завершению каждой недели и в конце месяца составляю аналитику, где

наглядно будет виден результат работы и полученная прибыль.