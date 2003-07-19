Оказываю комплексные услуги по продвижению бизнеса в Instagram. Основная цель продвижения: рост числа лидов и продаж. Объединение нескольких сфер SMM-деятельности позволяет качественно и
быстро конструировать Ваш аккаунт и управлять им, не задействуя большое
количество человек, работающих разрозненно.
Что входит в Комплексное Продвижение?
- Шапка профиля и Highlights
описание профиля и имя пользователя. Разобью Stories на наиболее
подходящие рубрики, а также разработаю обложки вечных историй в
Instagram, одинаковые по стилю и привлекающие внимание.
- Анализ ниши и конкурентов
или услуги, а также преимуществ и недостатков прямых, косвенных и
локальных конкурентов в рекламной кампании.
- Контент-стратегия, Механики вовлечения и ТЗ
контента, структура и идеи текстов, примеры, механики вовлечения.
Разработка Технического Задания для предстоящих съёмок контента, где
расписана идея
каждого фото и видео, продуманы локации, модели, реквизит и временной график.
- Контент-план, Копирайтинг
прописываются тексты к каждому материалу, а контент располагается по
наиболее удачной схеме для просмотра ленты.
- Постинг и модерация
протяжении месяца веду Ваш аккаунт и отвечаю потенциальным клиентам в
стремлении повысить лояльность и интерес к покупке.
- Таргетированная реклама
привлечь ядро целевой аудитории, тем самым увеличив количество
подписчиков, вовлеченность и уровень продаж.
- Аналитика
наглядно будет виден результат работы и полученная прибыль.
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