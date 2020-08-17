Пишу информативно, емко, полезно.

Добрый день!

Меня зовут Амир, работаю копирайтером с февраля 2017 года. Хорошо разбираюсь в финансовой тематике.

Получил образование по специальности Бухгалтерский учет и налогообложение. Сейчас учусь в педагогическом институте на факультете экономики заочно.

Пишу интересно, информативно и полезно для читателей.

Статьи максимально объективные, использую всегда несколько источников и личный опыт.

Выполню заказ с учетом всех требований в ТЗ и пожеланий, грамотно и творчески интересно! На протяжении выполнения заказа принимаю корректировки. В результате сотрудничества со мной, Вы получите статьи, после прочтения которых читатель обязательно вернется.

Избегаю канцеляризма, пишу в мире клиента, поэтому мои статьи понятны широкому кругу пользователей. Работу выполняю вовремя. Создаю только уникальные статьи! Буду рад сотрудничеству с вами!