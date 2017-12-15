Разработка продающих Landing Page

Привет, я веб-дизайнер из Украины. Я специализируюсь на создании Landing Pages , которые продают. Мой опыт работы составляет пять лет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Я занимаюсь разработкой:

- Посадочных страниц (Landing Pages) ;

- Дизайн сайтов;

- Баннеров (Статика/Анимация);

- Логотипов;

- Наружной рекламы.

Что вы можете ожидать:

- Уникальный дизайн в PSD - любой сложности, стиля и объема. На основе Ваших требований или прототипа;

- На нестандартный, оригинальный, но тем не менее удобный и функциональный дизайн;

- Тот факт, что ваши замечания будут учтены и макет будет доработан.