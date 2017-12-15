Разработка продающих Landing Page
Привет, я веб-дизайнер из Украины. Я специализируюсь на создании Landing Pages , которые продают. Мой опыт работы составляет пять лет.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Я занимаюсь разработкой:
- Посадочных страниц (Landing Pages) ;
- Дизайн сайтов;
- Баннеров (Статика/Анимация);
- Логотипов;
- Наружной рекламы.
Что вы можете ожидать:
- Уникальный дизайн в PSD - любой сложности, стиля и объема. На основе Ваших требований или прототипа;
- На нестандартный, оригинальный, но тем не менее удобный и функциональный дизайн;
- Тот факт, что ваши замечания будут учтены и макет будет доработан.
Портфолио
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